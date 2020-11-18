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Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar ChijiokeEricNwachukwu ve JohncristianOjiakydün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar ChijiokeEricNwachukwu ve JohncristianOjiakydün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

DETAY ÖZEL- EVRİM KAMALI

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, huzurda bulunan zanlılar Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojıaky’nin "Soygun, Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 16.11.2020 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin Chijioke Eric Nwachukwu ve Johncristian Ojiaky’nin, 20. Osmanağa apt. Daire-4 Yenikent Lefkoşa adresinde ikamet etmekte olan Leonard Chukwu'nun ikametgahına izni hilafına girip aralarında çıkan alacak-verecek meselesinden dolayı adı edileni darp ettikten sonra yatak odası içerisinde muhafaza ettiği 6.400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, I phone 11 pro marka cep telefonunu sirkat edip soygun suçunu işlediklerini anlattı. Polis, zanlıların ayni tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandıklarını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı1'in verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini, buna ek olarak incelenmesi gereken kamera görüntüleri vetespit edilmesi gereken emareler olduğunu belirtti. Polis, zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturma hali hazırda yeni başlamış olup zanlıların serbest kalması halinde tahkikata ve alınması gereken emarelere etki edebileceklerini söyleyerek,  zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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