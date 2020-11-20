Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar

Lefkoşa’da meydana gelen Soygun ve Mülke Tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar ChijiokeEricNwachukwu, JohncristianOjıaku, UchennaMattensOnyemuwa ve Ugochukwu Mike Ndubusı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Havva Yorgancı olayla ilgili bulguları aktardı. Yorgancı, 16 Kasım 2020 tarihinde, saat 20.00 sıralarında zanlı ChijiokeEricNwachukwu'nun beraberinde henüz isimleri tespit edilemeyen 4 siyahi erkek şahıs ile birlikte, aralarındadaha önceden husumet bulunan LeonardChukwu'nunYenikent'tekiikametgahına izinsiz girerek mülke tecavüz suçunu işlediklerini kaydetti. Polis memuru Yorgancı, zanlıların LeonardChukwu'yu evinde darp ettiğini dile getirerek, evde bulunan I Phone 11 Pro marka ceptelefonunu, oturma odası içerisindesaklanan 6 bin 400 Euro nakit parayı ve bir adet Apple marka laptopu sirkat edip soygun suçunu işlediğini bildirdi. Polis soruşturmasının aynı gün başlatıldığına işaret eden Yorgancı, LeonardChukwu'ya ait I Phone 11 marka cep telefonunun zanlı JohncristianOjıaku'nun tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.Yorgancı, 17 Kasım 2020 tarihinde zanlılar ChijiokeEricNwachukwu ve JohncristianOjıaku'nun derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, 18 Kasım 2020 tarihinde ise mahkeme huzuruna çıkarılan söz konusu zanlıların aleyhine 2 gün tutukluluk emri verildiğini anlattı. Temin edilen bu süre zarfında ChijiokeEricNwachukwu'nun ikinci bir gönüllü ifade vererek bu suçları 4 kişi ile birlikte işlediklerini itiraf ettiğine dikkat çeken Yorgancı, bu ifadenin teyit tekzib çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.Yorgancı, 19 Kasım 2020 tarihinde aynı apartmanın başka bir dairesindeikamet etmekte olan Solomon OkechiUchendu'nun da polise yapmış olduğu şikâyette olay günü ikametgâhında bulunan 1 adet Samsung marka televizyon ile bir adet playstation 4marka oyun cihazının sirkat edildiğini bildirdiğini ve iki hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.İkinci şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada zanlı UchennaMattensOnyemuwa ve zanlı Ugochukwu'nunikametgâhı içerisinde mahkeme emri ile arama yapıldiğını belirten Yorgancı, yapılan arama sonucunda birinci şikâyetçiLeonardChukwu'ya ait Apple marka laptopun ve ikinci şikâyetçi Solomon OkechiUchendu' ya ait Samsung marka televizyon ve Playstation 4 marka oyun cihazının bulunarak emare olarak zapt edildiğini ifade etti.Yorgancı, UchennaMattensOnyemuwa ve Ugochukwu Mike Ndubusı adlı zanlıların 19 Kasım 2020 tarihinde mahkeme emri ile tutuklandiğını bildirdi.Mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın geniş çaplı olarakdevam ettiğini söyleyen Yorgancı, aranmakta olan şahısların söz konusu olduğunu ve çalınan 6 bin 400 Euro nakit paranın hâlâ aranmakta olduğunu kaydetti.Yorgancı, alınması gereken birçok ifadenin, aranmakta olan emare ve şahısların bulunduğuna dikkat çekerek, zanlıları serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceğini, bu nedenle zanlıların 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 3 gün süreyle daha tutuklu kalmasına emir verdi.