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Evi Düşlemek – Duvarlar Arasında Sergisi

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Lefkoşa Ara Bölge'de, Ledra-Lokmacı geçiş noktasında sergilenen uluslararası ve çok toplumlu sanat sergisi ‘Evi Düşlemek – Duvarlar Arasında’ ile ilgili basın açıklamasını ekte bulabilirsiniz. Bu sergi, kimlik ve ev kavramlarını irdelemektedir.
Evi Düşlemek – Duvarlar Arasında Sergisi

Lefkoşa Ara Bölge'de, Ledra-Lokmacı geçiş noktasında sergilenen uluslararası ve çok toplumlu sanat sergisi ‘Evi Düşlemek – Duvarlar Arasında’ ile ilgili basın açıklamasını ekte bulabilirsiniz. Bu sergi, kimlik ve ev kavramlarını irdelemektedir.

 

Açılış: 4 Ekim 2024 Cuma, 19:00- 21:30

Süre: 4 Ekim- 31 Ekim 2024

Ziyaret Saatleri: Çarşamba-Cuma: 17:00- 21:00 Cumartesi: 11:00- 19:00

Mekân: Ledras- Lokmacı geçiş noktası, Master Plan salonu

 

Sanatçılar: Efi Savvides, Sümer Erek, Julie Gauthron, Nafia Akdeniz, Anaïs LLobet

Küratör: Alessandro Vincentelli

Yönetim: Argyro Toumazou liderliğinde Kıbrıs'ta faaliyet gösteren, uluslararası kültürel organizasyon D6:EU ve sanatçı Julie Gauthron'un dahil olduğu Fransız STK Collectif Habitante arasındaki işbirliği. Bu işbirliği Dayanışma Evi’nin desteği ve ortaklığında yürütülüyor.

Ev Düşlemek – Duvarlar Arasında Sanat Sergisi

Açılış: 4 Ekim 2024 Cuma, 19:00-21:30
Süre: 4 Ekim - 31 Ekim 2024
Ziyaret Saatleri:

  • Çarşamba-Cuma: 17:00-21:00
  • Cumartesi: 11:00-19:00

Mekân: Ledras-Lokmacı geçiş alanı, Master Plan salonu

Sanatçılar:

  • Efi Savvides
  • Sümer Erek
  • Julie Gauthron
  • Nafia Akdeniz
  • Anaïs LLobet

Küratör: Alessandro Vincentelli

Yönetim:
Argyro Toumazou liderliğindeki D6

ve Collectif Habitante işbirliği. Dayanışma Evi’nin desteğiyle yürütülmektedir.

Sergi Hakkında: “Ev Düşlemek – Duvarlar Arasında” sergisi, kimlik ve ev kavramlarını irdeleyerek, 1974 olaylarının 50. yılı ve UNFICYP’un kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla Lefkoşa’daki evlerin ve ‘ev’ kavramının yeniden düşünülmesini amaçlamaktadır. Sergi, ‘bitmemiş ev’ kavramı üzerinden, yeniden inşanın siyasi ve sosyal potansiyeline vurgu yaparak, duvarların yarattığı fiziksel ve sembolik bölünmelere dikkat çekmektedir.

Sanatçıların Eserleri:

  • Efi Savvides: Mülteci ailelerin hikâyelerini belgeliyor.
  • Nafia Akdeniz: Zorla yerinden edilme ve geri dönüş arzusu temalı şiirsel bir proje sunuyor.
  • Julie Gauthron: Kırılgan ev heykelleri ile barınma ve mekânsal adalet konularını işliyor.
  • Sümer Erek: Yerinden edilme ve kayıplar üzerine modüler yapılar tasarlıyor.
  • Anaïs LLobet: UNFICYP barış gücü askerleriyle ev kurma deneyimlerini araştırıyor.

Sergi, evin anlamını sorgularken, duvarların yarattığı ayrımlar üzerinden diyalog oluşturmayı hedefliyor. Daha fazla bilgi için D6

ile iletişime geçebilirsiniz: argyro@d6.eu / +357 99 317278.

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