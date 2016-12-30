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Evi önünde ölü olarak bulunan Akdoğan ile ilgili flaş gelişme...

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Evi önünde ölü olarak bulunan Akdoğan ile ilgili flaş gelişme...
Balkondan atladığı ya da atıldığı üzerinde duruluyordu...

Polisten alınan bilgilere göre, bugün saat 07:00 sıralarında, Girne’de Aşık Veysel Sokak üzerinde kaldığı evinin önünde ölü olarak bulunan Akile Akdoğan (K-37) ile ilgili gelişme yaşandı.

Polis, Akdoğan’ın balkondan kendini mi attığı yoksa atıldığı mı üzerinde duruyordu.

Edinilen bilgilere göre, kalmakta olduğu apartmanın üçüncü katındaki dairenin mutfak balkonundan kendisi aşağıya atmak suretiyle intihar ederek olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor…

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