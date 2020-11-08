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Evi soyduğu iddia edilen zanlı 3 gün tutuklu kalacak

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Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen İkametgâhtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Fansa dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evi soyduğu iddia edilen zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen İkametgâhtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Salih Fansa dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı. Kesat 7 Kasım 2020 tarihinde 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Girne adresinde müşteki Aykut FANSA'ya ait ikametgahın, yatak odasında bulunan komodin üzerinde muhafaza edilen adı edilene ait olan yaklaşık 10.000 TL değerindeki: 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik sirkat edildiğini müştekiden alınan bilgide bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini ve karantina sürecinin ardından 6 Kasım 2020 tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü Türkiye'den getirdiği yaklaşık 10,000 TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bileziğini odasında bulunan komodin üzerinde muhafazaya aldığı beyanında bulunduğunu söyledi. Polis memuru Kesat müşteki beyanında ayrıca olay günü temizlik yaptığı bir sırada ikametgâhına akrabası olan Salih FANSA'nın gelerek kendisine yardım ettiğini, temizlik sırasında bir ara Salih Fansa'nın yanından ayrılıp kendisine temizlik malzemesi getirdiğini ve bir süre sonrada evinden ayrıldığını beyan etiğini ancak odasına ayni gün saat 19.00 sıralarında geçtiğinde komodin üzerinde muhafaza ettiği altınlarının yerinde olmadığını fark edip polise şikayete geldiğini aktardı. Polis aynı gün Salih Fansa’nın adli şubeye celp edildiğini ve kendisinden yapılan soruşturmada olay günü Aykut Fansa'yı ziyaret etmek için evine gittiğini, temizlikte kısa bir süre kendisine yardımcı olduğunu ardından evden ayrıldığını beyan ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlı Salih Fansa’nın ikametgahının arandığını ancak kanunsuz hiç birşey bulunmadığını ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi yanı sıra bölgedeki kuyumcularından ifadesine başvurulacağını belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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