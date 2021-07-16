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Evin ana hat kabloları ile priz devresi kablolarını keserek çaldı

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Evin ana hat kabloları ile priz devresi kablolarını keserek çaldı

PGM Basın Subaylığı açıkladı:   

2021 yılı Haziran ayı içerisinde, Dikmen’de yapımı devam etmekte olan inşaat içerisinden toplam değerleri 2.670 TL olan plastik kaplamalı bakırdan mamul ana hat kabloları ile priz devresi kabloları kesilerek hasara uğratıldıktan sonra çalınıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.A.B.(E-45) tutuklanmış olup,  soruşturma devam etmektedir.

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