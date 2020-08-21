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Evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu

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Evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu
Evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu

Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Usman Sani Usman ve daha sonra uyuşturucu maddeyi aldığı kişi olduğu tespit edilen zanlı Khalid Sanusi’nin ardından evinde 221 gram ağırlığında uyuşturucu bulunan zanlı Praise Nwachukwu dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

(Kamalı Haber) 

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç, zanlılar Usman Sani Usman ve Khalid Sanusi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde sentetic cannabionid alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.08.2020 18.30 tarihinde, 12.08.2020 tarihinde trafik kazası yapan ve aranan zanlı Usman Sani Usman’ın tutuklandığını Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilmeden önce yapılan üst aramasında tasarrufunda ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Sevinç, zanlının konu maddeyi 17.08.2020 tarihinde konu maddeyi zanlı Khalid Sanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlı Praise Nwachukwu’nun evinde yapılan aramada 1 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde, içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara, duş kabininin altında gizli halde 220 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlının, uyuşturucu maddeyi yaklaşık 2 hafta önce zanlı Khalid Sanusı’nin ikametgâhında paketlediğini ve zanlı Sanusi’ye bir miktar içmesi için verdiğini itiraf ettiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına 6 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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