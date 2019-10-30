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Evinde 2gr uyuşturucu bulundu! Teminata bağlandı

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Evinde 2gr uyuşturucu bulundu! Teminata bağlandı
Evinde 2gr uyuşturucu bulundu! Teminata bağlandı

24.10.19 tarihinde Gazimağusa sakini İ.A’nin ikametgâhında Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi tarafından yapılan aramada 2 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındıktan sonra zanlı tutuklanmıştı.

25.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hasan Selvili, 24.10.19 tarihinde alınan bilgi ışığında saat 23.00-21.00 saatleri arasında zanlının ikametgâhında arama gerçekleştirdiklerini ve ikametgâhın giriş kısmındaki oda içerisinde bir masa üzerinde beyaz kâğıt parçasına sarılı yaklaşık 2 gr ağırlığında tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan sentetik cannabinoid türü madde bulunduğunu ve emare alındığını anımsattı.

Emare uyuşturucu madde ile ilgili analiz ve parmak izi raporlarının gelmesi nedeniyle bugün 30.10.19 tarihinde yeniden mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı teminata bağlanarak serbest kaldı.

Kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının ileride görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla KKTC dışına çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 5000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

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