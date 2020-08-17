Evinde 70 santim uzunluğunda bir adet hintkeneviri bitkisi bulundu

Girne Çatalköy’de evinde 70 santim uzunluğunda bir adet hintkeneviri bitkisi bulunarak tutuklanan Ferdi İyigün dün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor, olguları aktardı.

Zor, 16.08.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alsancak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlıya ait ikametgahta yapılan aramada saksı içerisinde ekili bir kök hintkeneviri olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zor, zanlının gönüllü ifade verdiğini, bitkinin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.