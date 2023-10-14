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Evinde baskın yedi

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Lefkoşa’da bir evde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu ile nakit para ele geçirildi
Evinde baskın yedi

Lefkoşa’da 31 yaşındaki H.K.’nin kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında tütün ile karışık uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 8 bin TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahsın tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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