Evinde baskın yedi... Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı

Karşıyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından uyuşturucu baskınında 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

09.01.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Karşıyaka’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, E.N.K.(E-26)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.