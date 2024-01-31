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Evinde baskın yedi... Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

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Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu madde bulunan zanlı K.S, tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlıyla ilgili olguları polis memuru Fezile Kesat aktardı.
Evinde baskın yedi... Yarım kilo uyuşturucuyla yakalandı

Polis, 30 Ocak 2024 tarihinde zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün 12.30- 13.35 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Kızılbaş’ta bulunan Yonca Sokak’ta zanlıya ait evde arama yapıldığını açıkladı.

Polis, yapılan aramada tuvaletteki çöp kutusunda yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Ü

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 29 Ocak’ta aranan bir şahıstan 110 bin TL’ye aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, aranan şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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