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Evinde canlı mermi bulunan şahıs mahkemede!

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Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada 2 adet canlı mermi ele geçirilen R.Y tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Evinde canlı mermi bulunan şahıs mahkemede!

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Şefik Karabardak mahkemede olguları aktardı. Polis, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.20 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından zanlının Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesindeki ikametgahında yapılan aramada 2 adet 7.65 mm canlı mermi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 7 bin TL nakdi teminat yatırmasına, KKTC vatandaşı bir kefilin 350 bin TL'lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispatı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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