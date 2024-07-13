Evinde hem uyuşturucu hem de tüfek mermisi tespit edildi

Lefkoşa'da bir ikametgahta yapılan aramada, hem uyuşturucu hem de tüfek mermisi tespit edildi, şahıs tutuklandı.

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün Ö.Ç'nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan tüfek mermisi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.