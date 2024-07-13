  • BIST 11064.85
  • Altın 2559.282
  • Dolar 33.0331
  • Euro 35.9507
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİran'da siyasi deprem: Reformcuların zaferi neden şaşkınlıkla karşılandı?

Evinde hem uyuşturucu hem de tüfek mermisi tespit edildi

» »
Lefkoşa'da bir ikametgahta yapılan aramada, hem uyuşturucu hem de tüfek mermisi tespit edildi, şahıs tutuklandı.
Evinde hem uyuşturucu hem de tüfek mermisi tespit edildi

Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün Ö.Ç'nin (E-24) kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 4 adet canlı, 3 adet boş kovan ve 3 adet de çekirdekten oluşan tüfek mermisi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 2bin Euro, 800 ABD Doları ile 190 Sterlin nakit para tespit edilerek emare olarak alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, bahse konu şahıs tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Alkollü şekilde otelde taşkınlık çıkardı, tutuklandı!13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:03
  • Dikkat hırsızlık!13 Temmuz 2024 Cumartesi 14:02
  • Lefkoşa, Güvercinlik ve Gazimağusa’da uyuşturucu…13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:12
  • Mehmet Dursun’un Yaşam Destekçileri Kampanyası yüzde 40 hedefine ulaştı13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:11
  • Bakanlar Kurulu, 213 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi12 Temmuz 2024 Cuma 22:59
  • Hasan Taçoy: Demokrasiyi kabul edip içimize sindirerek yaşatmak mecburiyetindeyiz12 Temmuz 2024 Cuma 20:11
  • Demokrat Parti Özel Sektörü Güçlendirme Zirvesi’nin sonuç bildirgesi paylaşıldı12 Temmuz 2024 Cuma 18:59
  • Hafta sonu hava nasıl olacak?12 Temmuz 2024 Cuma 17:36
  • 1 kilo uyuşturucuyu, yatağın içine saklayan Abdul Seay’e 7 gün tutukluluk12 Temmuz 2024 Cuma 15:49
  • Kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a gidip KKTC’ye geri gelen 2 kişi cezaevine gönderildi12 Temmuz 2024 Cuma 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti