Evinde hint keneviri yetiştirdi,6 ay hapis cezası aldı!

Girne’ye bağlı Alsancak’ta evinde hintkeneviri yetiştiren Ferdi İyigün Girne Ağır Ceza
Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve
Yargıç Mine Güçlüerden oluşan heyetin baktığı davada sanık 6 ay hapse mahkum edildi. Ağır ceza
mahkemesi, kararında uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, bu tür suçları
işleyenlere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.
Detay Özel- Evrim Kamalı
Sanığın tasarrufunda bulunan bir kök hintkenevirinin az miktar olduğunu kaydeden heyet, bu nedenle
kısa süreli hapis cezası verdiklerini belirtti. Heyet, sanığı yargılandığı uyuşturucu madde hintkeneviri
ziraat suçundan 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
Narkotik polis, 15 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30 sıralarında, Alsancak’ta sanığa ait evde saksı
içerisinde ekili bir kök hintkeneviri bitkisi bulmuştu. Sanık soruşturmanın ardından 21 Ağustos’ta
yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.