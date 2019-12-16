  • BIST 111.205
  • Altın 277,800
  • Dolar 5,8464
  • Euro 6,5168
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Evinde ölü bulunan 20 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor

» »
Evinde ölü bulunan 20 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor
Evinde ölü bulunan 20 yaşındaki gencin ölüm sebebi araştırılıyor

Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulunan 20 yaşındaki Ameyo Jahsways Adamto’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alındı.

Polis Basın bülteninde yer alan habere göre dün Lefkoşa’da kalmakta olduğu odası içerisinde ölü olarak bulunan Ameyo Jahsways Adamto’nun yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak ileri tetkikler sonucu belli olacak.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Memlekete çözüm getirmekten başka çare yok16 Aralık 2019 Pazartesi 16:58
  • Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Rum Yönetimi  ve Türkiye’deki iktidarı eleştirdi16 Aralık 2019 Pazartesi 16:57
  • Elcil, iki toplum liderine acilen görüşme masasına dönme çağrısında bulundu16 Aralık 2019 Pazartesi 16:56
  • İzcan bölgede gerginlik aratacak16 Aralık 2019 Pazartesi 16:55
  • “İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak”16 Aralık 2019 Pazartesi 16:48
  • KSP'den İHA ve SİHA tepkisi16 Aralık 2019 Pazartesi 16:45
  • Arazide bulunan ceset Tekman'a ait çıktı16 Aralık 2019 Pazartesi 16:04
  • İki Toplumlu Eğitim Komitesi “Eğitimde Dönüştürücü Liderlik" konulu seminer ve çalıştay düzenledi16 Aralık 2019 Pazartesi 15:40
  • Gönyeli Belediyesi’nde hedef “sıfır sel tehdidi”16 Aralık 2019 Pazartesi 15:30
  • Bazı dernekler İngiltere’yi kınadı16 Aralık 2019 Pazartesi 15:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti