Evinde Ölü Bulundu

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
29.10. 2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Lefkoşa'da sakin Erhan ÖZKIN (E-81), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:
29.10. 2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında Lefkoşa'da sakin Erhan ÖZKIN (E-81), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
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