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Evinde Ölü Bulundu

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Lefkoşa'da ani ölüm!
Evinde Ölü Bulundu

Polisin olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

29.10. 2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında  Lefkoşa'da sakin Erhan ÖZKIN (E-81), kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir

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