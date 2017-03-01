Evinde ölü olarak bulunan DAÜ'lü öğrenci ile ilgili flaş gelişme

Polis, olayın hangi gazı soluması sonucu gerçekleştiğini ve ölümün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğunu açıkladı...

Bugün sabahın erken saatlerinde Gazimağusa'da, Brıgt Chıbuzo Ajaero (E-21), kalmakta olduğu ikametgâhının yatak odası içerisinde ölü olarak bulunmuştu.

Ajaero’nun henüz tespit edilemeyen bir gaz kullanması sonucu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, bahsi geçen gazın muhtemelen “helyum gazı” olduğu tespit edildi ve kendi yaşamına kendisinin son verdiği açıklandı.

Brıgt Chıbuzo Ajaero 00:30 sıralarında yatak odası içerisinde ölü olarak bulunmuştu. Aynı gün Gazimağusa Devlet Hastanesinde adı edilenin cesedi üzerinde yapılan otopside, herhangi bir darp ve cebiz izine rastlanılmadığı öğrenilirken, kesin ölüm sebebinin tespiti için doku örneklerinin alındığı ve polisin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.