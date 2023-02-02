Evinde Ölü Olarak Bulundu

01.02.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenneth OWEN (E-80) kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı ikametgah içerisinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
01.02.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenneth OWEN (E-80) kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı ikametgah içerisinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir
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