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Evinde Ölü Olarak Bulundu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Evinde Ölü Olarak Bulundu

01.02.2023 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Kenneth OWEN (E-80) kalça kırığı nedeniyle yatalak olarak kaldığı ikametgah içerisinde bakıcısı tarafından ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir

 

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