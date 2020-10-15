Evinde tabanca bulunmuştu işte karar

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı

Mehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı.

Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan

aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148

addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu

belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait

olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride

görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan

bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.