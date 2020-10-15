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Evinde tabanca bulunmuştu işte karar

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Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlıMehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde tabanca bulunmuştu işte karar

Yiğitler’de evinde yapılan aramada tabanca bulunan zanlı
Mehmet Göktepe dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel - Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren Polis Memuru Ömer Can, olguları aktardı.
Polis, zanlı Mehmet Göktepe’nin Yiğitler’de mahkeme emriyle evinde yapılan
aramada yatak odasındaki elbise dolabında 7.65 milimetre çapında tabanca, 148
addet 9 milimetre çapında, 13 adet 7,65 çapında canlı mermi bulunduğunu
belirtti. Polis soruşturmanın tamamlandığını ve mermilerin GKK’ya ait
olduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.
Zanlının avukatı, teminatla serbest bırakılmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride
görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmayan
bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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