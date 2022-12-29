Evinde uyuşturucu yetiştiren sanık ve eşi hakkındaki karar açıklandı

Ülkeye uyuşturucu getiren ve ziraatını yapan sanık Oğuz Kaan Ünüvar ve suça iştirak eden eşi Kübra Ünüvar’ın hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde uyuşturucu ziraatı ve tasarrufu suçlarından yargılanan Oğuz Kaan Ünüvar ve eşi Kübra Ünüvar hakkındaki dava bugün karara bağlandı.

Ülkeye uyuşturucu getiren ve ziraatını yapan sanık Oğuz Kaan Ünüvar, 15 ay eşi nedeniyle suça iştirak eden sanık Kübra Ünüvar ise 5 ay hapis cezası aldı.

Oy birliği ile alınan kararı Yargıç Temay Sağer okudu. Sanıkların evlendikten 6 ay sonra çalışmak için Kuzey Kıbrıs’a geldiklerini, beraberinde getirdikleri kenevir tohumlarını saksılara ektiklerini ve 4 ay süreyle bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Sağer, uyuşturucu suçlarının yaygınlığına, toplum için tehlikelerine değinerek, 2021 yılında mahkemelerde görülen 821 davanın 314’ünü uyuşturucu suçlarından oluştuğunu belirtti.

Yargıç Sağer, sanıkların yaygın olan uyuşturucu tasarrufu ve ziraatı suçu işlemelerinin aleyhlerinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini belirtti.

Yargıç Sağer, davanın olgularına bakıldığında tohumları eken ve bakımını yapan şahsın Oğuz Kaan Ünüvar olduğunu, eşinin ise suça iştirak etmek zorunda kaldığını belirtti.

Sağer, sanık Oğuz Kaan Ünüvar’in 6 ayrı saksı içinde aylarca evinde hintkeneviri ziraatı yaptığını ve bunun sanık aleyhine ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanık Kübra Ünüvar’in ise uyuşturucu kullanmadığını ifade eden Sağer, eşine defalarca bitkileri imha etmesi için telkinde bulunduğunu ancak bitkileri yetiştirmesine göz yumduğunu ifade etti.

Sağer, tüm olguları değerlendirdikten sonra Oğuz Kaan Ünüvar’ı 15 ay, Kübra Ünüvar’ı ise 5 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.