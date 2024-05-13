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Evinde uyuşturucuyla yakalandı... "200 Euro'ya aldım"

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Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Zanlı J.U.E mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde uyuşturucuyla yakalandı... "200 Euro'ya aldım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 9 Mayıs 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi'nde görevli bir polis ekibi tarafından Küçük Kaymaklı Lefkoşa'da sakin zanlı J.U.E'nin ikametgahında huzurunda mahkeme emri ile 13:45- 14:15 saatleri arasında yapılan aramada; yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 8 Mayıs 2024 tarihinde bir şahıstan 200 euroya aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, alınan emarelerin tahlile gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını söyledi. Polis, emareler üzerinde parmak izi incelemesi de yapılacağını, yeni zanlıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının soruşturma maksatlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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