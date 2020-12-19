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Evinde ve arabasında uyuşturucu bulunmuştu.Mahkemeye çıkarıldı

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Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu şuçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamit Öveç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinde ve arabasında uyuşturucu bulunmuştu.Mahkemeye çıkarıldı

Girne’de meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu şuçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hamit Öveç dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor 18 Aralık 2020 tarihinde saat 18:00 raddelerinde Girne’de, Kelebekler Sokak üzerinde Girne’de sakin zanlı Hamit ÖVEÇ’in kullanımında bulunan MH 702 plakalı arabada yapılan aramada 9 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap tespit edilerek zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis ayni gün Hamit ÖVEÇ’in Girne adresindeki ikametgahında yapılan aramada ise yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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