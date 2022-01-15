Evinde Ve Aracında Uyuşturucu Bulundu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

14.01.2022 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Ercan-Gaziköy Anayolu üzerinde, Narkotik ve

Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.C.(E-53)’nin kullanımında bulunan araçta, üzerinde ve akabinde de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada; tasarrufunda toplam 33 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam üç adet sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.