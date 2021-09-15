Evinde ve Aracında Uyuşturucu yakalandı!

14.09.2021 tarihinde, Girne’de, Özdemir Özocak Sokak üzerinde, A.S.E.A.(E-26)’nın kullanımında bulunan araçta yapılan aramda yaklaşık 600 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.A.Y.(E-22) tutuklanmıştır.

Akabinde M.G.A.Y’nin ikametgahında yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan nargile haline getirilmiş bir adet plastik şişe ile yaklaşık 0,50 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.