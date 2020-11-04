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Evinde yangın çıktı, papağanı uyandırdı: Onun sayesinde kurtuldum

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Evinde yangın çıktı, papağanı uyandırdı: Onun sayesinde kurtuldum
Evinde yangın çıktı, papağanı uyandırdı: Onun sayesinde kurtuldum

Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkenti Birsbane’de yaşayan bir adam, papağanı sayesinde yangından kurtuldu.

Anton Nguyen uyurken, iki katlı evinde yangın çıktı. Nguyen’in papağanı Eric, “Anton, Anton” diye seslenerek uyanmasını sağladı. Uyandığında yangın çıktığını fark etti ve Eric’i alıp dışarı fırladı.

Saat 01:00 sıralarında itfaiye geldiğinde evin her yerini alevler sarmıştı. Bir saat içinde yangın söndürüldü.

Papağanıyla yalnız yaşayan Nguyen, “Eric sayesinde yaralanmadan, vücudumda yanık olmadan kurtuldum” dedi.

Yangının neden çıktığının belirlenmesi için soruşturma başlatılırken itfaiyeciler, “Evde yangın alarmı var ama Eric daha önce davranmış ve Anton’un sağ salim çıkmasını sağlamış” diye konuştu.

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