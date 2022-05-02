Evinden Çıkan Genç Bir Daha Dönmedi

30.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin John IDEMUDIA (E-27)
kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp halen daha geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
30.04.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Taşkınköy’de sakin John IDEMUDIA (E-27)
kalmakta olduğu ikametgahından ayrılıp halen daha geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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