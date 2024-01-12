  • BIST 7986.08
  • Altın 1982.177
  • Dolar 30.0917
  • Euro 32.9259
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Evinden uyuşturucu satışı yapıyormuş!

» »
Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan H.O yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Evinden uyuşturucu satışı yapıyormuş!

Polis memuru İbrahim Atabek mahkemede olguları aktardı. Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 8 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı.

  Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti. 

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra hücreye yerleştirildiğini açıkladı. Polis zanlının önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutuklama emri aldıklarını belirtti.

Alınması gereken ifadeler, kayıp emareler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, ayrıca zanlının ülkede ikamet izinsiz kaldığını, bu durumunda araştırılacağını belirterek, soruşturma amaçlı 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maliye Bakanlığı ve sendikalar uzlaştı!12 Ocak 2024 Cuma 13:47
  • Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar, belediyeyi göreve çağırdı12 Ocak 2024 Cuma 13:29
  • 6 Kilogram... En çok yağış o bölgeye düştü!12 Ocak 2024 Cuma 13:12
  • KKTC Polisi, Ayça ALAV Cinayet Zanlılarını Ele Geçirdi12 Ocak 2024 Cuma 12:15
  • EL-SEN: AKSA'yı ödemek için 1 Milyar TL borçlandılar12 Ocak 2024 Cuma 11:55
  • SON DAKİKA.... Gözler Asgari Ücret Masasında… İşte ilk açıklamalar…12 Ocak 2024 Cuma 11:45
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kalan 2 Şahıs Tutuklandı12 Ocak 2024 Cuma 11:42
  • Sosyal Medyadan Yasadışı Ölü Av Paylaşımı Yapan Kişi Hakkında Soruşturma Başlatıldı12 Ocak 2024 Cuma 11:34
  • Tatar: İki devletli siyaset Türkiye’nin desteği ile devam ediyor12 Ocak 2024 Cuma 10:50
  • Tiryakileri üzen haber… Sigaraya zam üstüne zam!12 Ocak 2024 Cuma 10:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti