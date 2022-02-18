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Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu

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Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu
Evini satmak için çıplak poz veren çift viral oldu

Bölgede tur rehberi olarak çalışan Lawrence Simpson’ın pandemi nedeniyle işi bozulunca çift ülkenin önde gelen tatil beldelerinden Queenstown’daki kır evini satmaya karar verdi. Satmak için de sıradışı bir yola başvurdular. ‘Trade Me’ adlı sitedeki ilan için karı koca evin içinde çıplak poz verdi. İlan 11 binden fazla kez incelendi.

‘Buzul manzaralı kaçış alanı’ diye tanıtılan ev, okula 1, cafe ve barlara 3 kilometre mesafede. Günej enerjisi ve yağmur suyu kullanılabilen evin fiyatı ise 315 bin Yeni Zelanda doları (2,88 milyon lira).

Yerel haber sitesi Stuff’a konuşan Simpson, “İlanı verdiğimizden beri bir hayli ilgi çekti. Christchurch’te yaşayan ve tatil için ev arayanlar da aradı, çıplak çiftin de evle satılıp satılmadığını soranlar da! Elbette çift dahil değil” dedi.

Evi satışa çıkarmanın üzücü olduğunu ifade eden Simpson, pandemi nedeniyle yabancı turistlerin gelmediğini belirterek bir gün Queenstwown’a dönmek istediğinin altını çizdi.

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