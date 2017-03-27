Evinin fiyatını indirdi !

Guns N'Roses'in ünlü gitaristi, Beverly Hills'teki Akdeniz tarzı evini bir süredir satmak istiyordu. Ünlü sanatçı, fiyatta 1 milyon dolarlık indirime gitti ve ev 9 milyon 490 bine yeni sahibini bekliyor.

Guns N 'Roses'un ünlü gitarist Slash'in Beverly Hills'teki Akdeniz tarzı evinin fiyatı parmak ısırtıyor.

Guns N 'Roses'in "Bu Ömürde Değil" turu için ekim ayında Güney Amerika'ya gidecek gitaristi, satışa çıkardığı evinin fiyatında indirime gitti.

Los Angeles Times'a göre, bu yılın başlarında 10 milyon 490 bin dolara satışa çıkan eve şu an 9 milyon 490 bin dolar isteniyor.

Ev, sahibi gibi önemli özelliklere sahip. Evde, son teknolojik cihazları olan bir tiyatro, bir gece kulübü ve bir ses geçirmez kayıt stüdyosu bulunuyor.

Yedi yatak odalı evin ana süitinde özel bir balkon, buhar duşlu bir banyo ve özel büyük boy spa küveti de var. 2015'te inşa edilen evde, şömineli bir oturma odası, havuz ve spa, organik sebze bahçesi ve kum voleybolu sahası da bulunuyor. Slash, eski eşi Perla Hudson ile birlikte evini 7,3 milyon dolara satın almıştı.