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Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir, hayatını kaybetti

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Ordu’da, evinin önünde bir saldırgan tarafından bıçaklanan balerin Ceren Özdemir (20), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Balerini bıçaklayan şüpheli, kaçtı.
Evinin önünde bıçaklanan balerin Ceren Özdemir, hayatını kaybetti

Olay, saat 19:30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi’nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2’inci sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası gittiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Özdemir hastanede hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir’in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek “Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz” dedi.  

 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

 

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