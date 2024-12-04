  • BIST 9930.41
  • Altın 2954.659
  • Dolar 34.7445
  • Euro 36.5021
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Evinin önünde oturdu diye bıçakladı... Tutuksuz yargılanacak!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen “Yaralama, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Sarhoşken Bıçak Taşıma, Sarholuk, Rahatsızlık” suçlarından tutuklanan zanlı İ.Y yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Evinin önünde oturdu diye bıçakladı... Tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fırat Uğuroğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı İ.Y'nin  1 Aralık 2024 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Lefkoşa’da, umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokak üzerinde alkollü olduğu bir esnada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesi ile Lefkoşa’da Sakin Y.E.B’ye hitaben yüksek sesle “hayırdır” diyerek rahatsızlık yaptığı bir esnada adı edilenin boğazını sağ eli ile sıkıp darp ettikten sonra tespit edilemeyen yaklaşık 15 cm uzunluğundaki bıçağı sol kol iç yüzüne sokup 2 cm’lik, sol ön kol dış yüzüne sokup 8 cm’lik cilt ve cilt altı kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaraladığını mahkemeye aktardı. Polis, olaydan 5 dakika sonra devriye gezen Lefkoşa Adli Şube ekiplerinin zanlıyı bağırıp çağırırken suçüstü yakaladığını söyledi. Polis, Y.E.B’nin aynı gün Devlet Hastanesi Acil Servisteki tedavisine müteakip taburcu edildiğini ve tehlikesi bulunmadığını mahkeme aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, 3 günde tanık ifadeleri alındığını, birçok kamera görüntüsü incelendiğini ancak olay anını gösteren görüntü tespit edilemediğini kaydetti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 25 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 350’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Genel Kurul, Pazartesi günü 2025 bütçesini görüşmeye başlıyor04 Aralık 2024 Çarşamba 13:28
  • Trafik denetimlerinde 340 sürücü rapor edildi04 Aralık 2024 Çarşamba 13:26
  • Sallandık... Meteoroloji Dairesi'nden açıklama...04 Aralık 2024 Çarşamba 13:25
  • Meclis Başkanı Öztürkler ve heyeti Ankara’ya gidiyor04 Aralık 2024 Çarşamba 11:41
  • Hasipoğlu: Güney Kıbrıs niyetini açıkça ortaya koydu04 Aralık 2024 Çarşamba 11:24
  • Girne'de 65 yaşındaki sürücü, karşıdan gelen aracın uzun farları nedeniyle kaza yaptı!04 Aralık 2024 Çarşamba 11:02
  • Gardiyanoğlu ile Serim’den Engelsiz Yaşam Evi’ne ziyaret04 Aralık 2024 Çarşamba 11:01
  • Capital Group'tan Lefkoşa Maratonuna destek...04 Aralık 2024 Çarşamba 11:00
  • TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Engelliler Federasyonu’na araç hibe etti04 Aralık 2024 Çarşamba 10:59
  • Denetimler sürüyor: 4 kamyon ve 2 araç sürücüsüne yasal işlem04 Aralık 2024 Çarşamba 10:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti