Evinin önünde oynarken ağaca asılı ip boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde, arkadaşlarıyla evinin önünde oynayan dokuz yaşındaki Bircan Eliş, ağaca asılı ipin boynuna dolanması sonucu boğularak hayatını kaybetti.

Çakallık Mahallesi’nde yaşayan Eliş ipten kurtulamadı ve hareketsiz kaldı. 112’ye haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine gittiğinde Eliş’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Eliş’in cenazesi, savcının yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Cenaze, otopsi yapıldıktan sonra aileye teslim edildi.

Olay anında, ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi Eliş’in annesinin çalıştığı serada, babasının da bir iş için gittiği memleketi Şanlıurfa’da olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Germen köyünde defnedilecek Eliş’in ailesiyle bir yıl önce Serik’e yerleştiği belirtildi.

Olayla ligili başlatılan soruşturma kapsamında Eliş’in ağaca hangi amaçla çıktığı, ipin ağaçta neden bulunduğu araştırılıyor.

Çakallık Mahallesi Muhtarı Cemal Gül (üstte) ise yaşananları şöyle anlattı: “Beni aradılar, geldim. Çocuk ağaçta siyah ipte asılıydı. Şok oldum. Oğlumla aynı sınıfta, biliyordum çocuğu. Bakamadım. Ama 112’yi aradık. Büyük ihtimal çocuk oraya çıktı, oynamak isterken takıldı. Zaten olay anlatılacak gibi değil. Çocuğun yaşı küçük, salıncak kurma ihtimali düşük. Taşa çıkıp, takılmış olabilir. Söylemesi çok zor, anlatması çok zor bir durum. Sonuçta çocuk yaşamını yitirdi. Ben 112’yi aramıştım ama zaten yapacak bir şey yoktu. Allah kimseye göstermesin. Bu işler hakikaten çok zor. Allah mekanını cennet etsin.”