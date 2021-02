EVKAF 2021’i "Bencillik ve israfa karşı mücadele yılı" ilan etti

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), 450’nci kuruluş yıldönümü olan 2021 yılını, bencillik ve israfa karşı mücadele yılı olarak belirledi.

Evkaf’tan yapılan yazılı açıklamada, Vakıf yönetimi ile İyilik Gönüllüleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kıbrıs Türk toplumunun önündeki en önemli sorunların bireylerin bencilleşmesi ve israfın artması olduğunun görüldüğü belirtildi.

Vakıfların birinci derecede amacının, mal-mülk sahibi olmayıp elinde mesleği olanlara ucuza arazi veya dükkân kiralayarak,onların da üreten, kendisine yeten kimseler olmalarını sağlamak olduğu; ikinci amacının ise ihtiyaçlılara sahip çıkmak, çocuk ve gençlere bencil olmamayı, iyilik yapmayı ve israf yapmadan üreten bireyler olmayı öğretmek olduğu kaydedildi.

İSRAF ÖNLEME ÜZERİNE SEMİNER

İsraf üzerine farkındalık yaratmak amacıyla 15 Şubat’ta online seminer programı başlatıldığı ve Mart sonuna kadar devam edeceği kaydedilen açıklamada, “Amaç farkında olmadan ne kadar çok israf ettiğimizin anlaşılmasını sağlamaktır. Bunu takiben doğru ve ihtiyaca yönelik tüketim alışkanlığı ile atıkları azaltmak ve üretimlerimizi artırmaktır” denildi.

“İSRAF ETME ÜRET” SERGİ VE YARIŞMA ETKİNLİĞİ

Vakıf tarafından “İsraf etme üret” adıyla, geri dönüşüm sergi, yarışma ve konferans düzenleneceği kaydedildi.

Atık malzemelerden üretilmiş ve geri dönüşümün önemini vurgulayan eserlerin değerlendirileceği yarışma için katılım koşullarına şöyle:

1. KKTC’de yaşayanlar katılabilir.

2. Sergiye amatör profesyonel her meslek grubundan üreten insanlar katılabilir

3. Sergiye her katılımcı en çok 3 eser gönderebilir.

4. Sergiye gönderilecek eser veya objeler atık malzemelerden üretilmiş olmalıdır

5. Eser boyutları katılımcının özgür iradesine bırakılmıştır.

6. Eserler en geç 27 Eylül 2021’de Kıbrıs Vakıflar İdaresine (Su Evsal) teslim edilmelidir.

7. Eser sahibi kimlik bilgilerini, adresini ve yaşını yazmalıdır.

8. Katılımcı eserini hangi malzemelerden ürettiğini eseri ile birlikte teslim etmelidir.

9. Sergi sonunda üretilen eserlerin arasından "İsraf etme üret" sloganıyla özdeşleşen her yaş kategorisinde 3 esere Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından ödül verilecektir.

10. İSRAF ile ilgili sunum ve GERİ DÖNÜŞÜM sergisi açılışı 4 EKİM 2021 Pazartesi Bedesten’de gerçekleşecektir.

11. Daha fazla bilgi için proje küratörü Leman Cankat'a ulaşabilirsiniz. (+90 548 866 60 94 ve leman62@live.com).

ÖDÜLLER

Yarışmada şu yaş kategorilerde ödüller verilecektir:

• 11 yaş altı

• 12-15 yaş

• 16 – 18 yaş

• 19 ve üzeri yaş

Birincilere 5000TL, ikincilere 3000TL ve üçüncülere 2000TL hediye edilecektir.