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Evkaf 452. Yılını kutluyor

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) kuruluşunun 452. yılını kutluyor.
Evkaf 452. Yılını kutluyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) kuruluşunun 452. yılını kutluyor.

14 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek olan program şu şekilde: 

10:00 Atatürk Kapalı Spor Salonu (Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasının Ödülleri teslim edilecek)

14:00 Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 452. yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi bahçesinde tören düzenlenecek.

15:00 Dr. Fazıl Küçük Anıtı ziyaret edilecek.

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