Evkaf 452. Yılını kutluyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) kuruluşunun 452. yılını kutluyor.
14 Nisan 2023'te gerçekleştirilecek olan program şu şekilde:
10:00 Atatürk Kapalı Spor Salonu (Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen İyilikte Yarışalım Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasının Ödülleri teslim edilecek)
14:00 Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 452. yıl dönümü münasebetiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi bahçesinde tören düzenlenecek.
15:00 Dr. Fazıl Küçük Anıtı ziyaret edilecek.
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