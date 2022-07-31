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Evkaf, Akçay'daki Tarihi Türk Mezarlığı'nı ortaya çıkardı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi yürüttüğü arşiv çalışmaları neticesinde Akçay köyünde yaklaşık 300 yıllık Tarihi Türk Mezarlığı'nın yerini tespit edip mezarlığa çevre duvarlarını ördürüp bilgilendirici tabelaları da yerleştirdi.
Evkaf, Akçay'daki Tarihi Türk Mezarlığı'nı ortaya çıkardı

1878 yılında Kıbrıs Adası İngiliz Sömürge Yönetimi'ne  geçtiğinde Kıbrıs'ta 596 tane  Türk Mezarlığı vardı.  Yıllar içerisinde ortadan kaldırılan Türk Mezarlıklardan sadece bir tanesi olan Akçay Tarihi Türk Mezarlığı'nın yeniden düzenlenerek tarihe kazandırılması köylüler tarafından da memnuniyetle karşılandı.


1974 öncesinde de Akçay'da yaşayan Akçay'ın sakinlerinden olan Erol Çuvalcıoğlu vermiş olduğu bilgide; " Aslen Akçaylıyım.Çocukluğumdan beri büyüklerimiz burada eski Türk Mezarlığının olduğunu ve ortadan kaldırıldığını söylüyorlardı. Geçmişe bakıldığında burada çok eski atalarımızın kabirleri bulunuyordu. Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne bu çalışmasından dolayı teşekkür ederim " dedi.

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