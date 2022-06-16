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‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 21. hafta ödülleri sahiplerini buldu

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‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 21. hafta ödülleri sahiplerini buldu
‘Evkaf Biliyorum’ yarışmalarında 21. hafta ödülleri sahiplerini buldu

Evkaf Biliyorum yarışmalarında 21’inci hafta ödülleri sahiplerini buldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından verilen bilgiye göre her hafta düzenli olarak yapılan Evkaf Biliyorum yarışmalarının 21’inci haftasındaki soruyu doğru cevaplayan 10 gence bisiklet ödülü verildi. Evkaf Bahçesinde yer alan ödül töreninde kazanan gençlere hediyeleri Evkaf yetkililerinden Mehmet Güneş tarafından takdim edildi.

Evkaf’ın 2022 yılını “İlim Yılı” olarak sürdürdükleri için gururlu olduklarını belirten Güneş, 21 haftadır gençlerin aktif olarak yer aldıkları bir yarışmanın parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Güneş, ayrıca gençlere yaşamlarından sporu eksik etmemelerini de tavsiye ederek, tüm çocuklara güzel bir tatil geçirmeleri dileğinde bulundu.

Evkaf Biliyorum yarışması her pazartesi saat 19.00’da http://www.evkafbiliyorum.com/ adresinde yapılıyor.

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