EVKAF, depremzedelerin yanında

Türkiye’de gerçekleşen depremler nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile KKTC’de misafir edilmeye devam ediyor.

Depremzedeler için Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğinde gerçekleştirilen geniş kapsamlı yardım organizasyonunun ilk ayağı tamamlandı.

Kıyafet ve gıdadan oluşan hediye çekleri, titizlikle belirlenen listeler doğrultusunda yaklaşık 3 bin 500 depremzedeye EVKAF ekipleri ve EVKAF İyilik Gönüllüleri öncülüğünde teslim edildi.

EVKAF’tan yapılan açıklamada, “Açılan büyük yaralar, bizleri de derinden etkilemiştir. Ancak Anadolu ile aramızda bulunan ve dünden bugüne uzanan gönül köprüleri hem Kıbrıs Türkü’nün umudunun artmasına hem de hiçbir zaman kendini yalnız hissetmemesine vesile olmuştur. Bu durumda, gelenleri sadece misafir olarak değil, anamız, babamız, kardeşimiz, yani ailemiz olarak gördüğümüzü, bu duygularla bir nebze de olsa elimizden geleni yapmaya gayret ettiğimizi ifade etmek istiyoruz” denildi.