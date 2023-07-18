Evkaf Genç Yeteneklerin Yanında

Yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sanat ve spor faaliyetlerine katılan her gencin başarısına destek olmaya ve sağladığı Evkaf ödülleri ile de yetenekleri ortaya çıkarmaya gayret gösteren Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, geçtiğimiz aylarda Avusturya’da gösterdiği başarısından dolayı ülkemizi gururlandıran Efe Sarıoğulları’nı makamında ağırladı.

Genç yeteneğimiz olan ve büyük başarılara imza atan Bilkent Üniversitesi Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi Efe Sarıoğulları, Avusturya'da düzenlenen "Internationales Halleiner Schlagzeugfestival mit Percussion Wettbewerb" çerçevesindeki "Vurmalı Çalgılar-2023" yarışmasında birincilik ödülü kazanarak ülkesine büyük bir gurur yaşattı.

Elde ettiği başarı nedeniyle genç yeteneğimizi gönülden taktir ederek mutluluğunu paylaşan Benter, çocuklarımızın başarılı olabilmesi için Evkaf olarak elimizden gelen tüm desteği yapmaya hazırız. Efe gibi başarılı ve çevresine faydalı olan gençlere çok ihtiyacımız var, ifadelerini kullandı.