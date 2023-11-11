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Evkaf İyilik Gönüllüleri: Gazzeli Çocukları Öldürmeyin

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Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından Güzelyurt‘ta gerçekleştirilen destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katılırken, açılan pankartlarda Gazzeli çocukları öldürmeyin, gıda ve ilaç Gazze‘deki çocuklar için, mesajları dikkat çekti.
Evkaf İyilik Gönüllüleri: Gazzeli Çocukları Öldürmeyin

Evkaf İyilik Gönüllüleri tarafından Güzelyurt‘ta gerçekleştirilen destek yürüyüşüne çok sayıda vatandaş katılırken, açılan pankartlarda Gazzeli çocukları öldürmeyin, gıda ve ilaç Gazze‘deki çocuklar için, mesajları dikkat çekti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim F. Benter, destek yürüyüşünde yaptığı açıklamada, "bugün burada filistendeki çocukların öldürülmesinin durdurulmasını istiyoruz. Milleti/Dini ne olursa olsun tüm çocukların öldürülmesinie karşıyız.Çocuk öldürmek bir insanlık suçudur." dedi.

Ayrıca Güzelyurt açık pazarda düzenlenen kermes gelirinin de Gazze’deki çocuklara ulaştırılacağı bildirildi.

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