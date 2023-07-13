EVKAF katkılarıyla bir okul daha bilgisayar laboratuvarına kavuştu

Eğitim alanında fırsat eşitliğini oluşturmaya gayret eden Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) 19 Mayıs Türk Maarif Koleji‘ne de bilgisayar laboratuvarı kazandırdı.
Evkaf’tan yapılan açıklamada, “Eğitime sağlanan katkı, geleceğe sağlanan katkıdır’ düşüncesiyle okullarımızın imkan ve olanakları artırılmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.
Yeni eğitim öğretim yılında da aynı hassasiyetinin gösterileceği belirtilen açıklamada, “Eğitim alanındaki çalışmalara ve okulların eksikliklerini karşılamaya devam edecek” denildi.
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