EVKAF, kiracılarına faiz affı yapacak

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), kiracılarına faiz affı yapacağını duyurdu.
Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Haziran tarihinden itibaren 90 gün içerisinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracılarının idareye başvurması halinde yasa kuralları dâhilinde faiz affından yararlanabilecekleri kaydedildi.
Konu ile ilgili detaylı bilginin EVKAF emlak bölümü veya evkaf.net internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
https://www.evkaf.net/belgeler/faizaffiduyurusu-haziran-2023.pdf
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