EVKAF tarafından Birkan Uzun'un anısına verilecek olan bursun son başvuru tarihi 20 Temmuz

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un anısına EVKAF tarafından üniversite öğrencilerine verilecek olan burs için başvurular 20 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor.

Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına 2022-2023 eğitim yılında Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik verilecek olan burs için başvurular 20 Temmuz 2022 tarihinde sona eriyor.

Evkaf’tan yapılan açıklamada, KKTC vatandaşı olan 3 öğrenciye sunulacak olan Birkan Uzun bursuna başvuru hakkı kazanan her öğrencinin 8,5 ortalamaya sahip olması ve diğer koşulların da tamamlanmış olması halinde yılda üç asgari ücret olacak şekilde bursun öğrencilere hizmet etmeye hazır hale getirileceği bildirildi.

Açıklamada, öğrencilerin tamamlanması gereken koşullar şoyle sıralandı:

KKTC Ortaöğretim Kurumlarından mezun ve yüksek öğretime kabul almış olmak

Sporcu veya sivil toplum örgütlerinde gönüllü-faal çalışmalar yapmış olmak (ilgili sivil toplum derneğinin referans yazısı da gerekmektedir)

Kişinin Birkan Uzun bursuna başvuru nedenlerini ve kişisel amaçlarını da içeren bir yazı ile birlikte başvurması

Evkaf Eğitim Formu'nun doldurulması ve gerekli evrak listesinin toplanması (Evkaf.org/site/sayfa.aspx?pkey=570" target="_blank" rel="noopener">http://www.Evkaf.org/site/sayfa.aspx?pkey=570)

Açıklamada, “Burs için tüm koşulların ve belgelerin tamamlanması halinde değerlendirme hakkı kazanan öğrencilerin 20 Temmuz 2022 tarihine kadar başvurusunu hazırlayacağı mektup ile birlikte Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne iletmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili bilgi almak isteyen kişiler 0533 874 35 49 numaralı telefondan Su Evsal ya da Seven Dedeoğlu ile iletişime geçebilmektedir.” ifadelerine de yer verildi.