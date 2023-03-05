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SON DAKİKAAdıyaman’da 4,4 büyüklüğünde deprem

Evkaf ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği depremzedelere yardımın ilk ayağını tamamladı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi; Türkiye için düzenlenen yardım organizasyonunun bir kısmı tamamlandı.
Evkaf ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği depremzedelere yardımın ilk ayağını tamamladı

Depremzedeler için Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf) ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen geniş kapsamlı yardım organizasyonunun ilk ayağının tamamlandığı belirtildi.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeniyle yaşadığı bölgelerden ve evlerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce aile KKTC’de misafir edilmeye devam ediyor.

Kıyafet ve gıdadan oluşan hediye çekleri, titizlikle belirlenen listeler doğrultusunda yaklaşık 3 bin 500 depremzedeye Evkaf ekipleri ve Evkaf İyilik Gönüllüleri öncülüğünde teslim edildi.

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Evkaf açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Açılan büyük yaralar, bizleri de derinden etkilemiştir. Ancak Anadolu ile aramızda bulunan ve dünden bugüne uzanan gönül köprüleri, hem Kıbrıs Türkü’nün umudunun artmasına hem de hiçbir zaman kendini yalnız hissetmemesine vesile olmuştur.

Bu durumda, gelenleri sadece misafir olarak değil, anamız, babamız, kardeşimiz, yani ailemiz olarak gördüğümüzü, bu duygularla bir nebze de olsa elimizden geleni yapmaya gayret ettiğimizi ifade etmek istiyoruz.”

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