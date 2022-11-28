Evkaf’ın Destekleriyle Değirmenlik Başpınar Bölgesine Spor Salonu Kazandırıldı

2017 yılında spor faaliyetlerine başlayan Ottoman Fight Spor Derneği, Evkaf’ın destekleriyle Değirmenlik Başpınar Bölgesinde ki spor salonuna kavuştu.

Spor Salonunda aktif yapılacak olan faaliyetler arasında modern dövüş sanatı çerçevesinde Kick Boks, Mma, Muay Thai, Boks, Güreş dersleri verilecek. Aynı zamanda okçuluk, mangala, satranç ve çeşitli zeka oyunları da spor salonunda yer alarak gençlere fayda sağlayacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter, KKTC Kick Boks Federasyon Başkanı Niyazi Demirel, Güreş Federasyon Başkanı Mehmet Öznacar ve spor salonunda eğitim verecek olan antrenörlerden Feyzi Kurumanastırlı, Hasan Kurumanastırlı ve Ömer Suiçmez’in katılımıyla açılış gerçekleşti.

Açılış sırasında konuşma yapan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür’ü Prof. Dr. İbrahim Benter “Çocuklarımızın yanlış yerlere gitmesini ve yanlış işler yapmasını istemiyorsak sağlıklı alternatifler sunmak mecburiyetindeyiz” diyerek spor alanına sağlayacakları desteklerin devam edeceğini söyledi. SON//

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451.yılını kutlayan Evkaf, önemli Türk ve Müslüman geleneklerinden olan hayır işi ve iyiliği sürdürmeye devam ediyor. Merkezi KKTC başkenti Lefkoşa’da bulunan kurum, 2200’den fazla vakfı idare ediyor ve gelirleri Kıbrıs’ta her tür insana yardım etmek için kullanıyor. Eğitim, sağlık, fakirlere yardım, çevreyi koruma, hayvan refahı, dini yapıların ve tüm inançlardan insanların mezarlıklarının muhafaza edilmesi gibi birçok alanda yardım yapıyor.