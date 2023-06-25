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EVKAF'tan '57. Sayfa' kitabına destek... Kibrit: EVKAF daima yanımızda

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EVKAF, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından kaleme alınan '57. Sayfa' şiir kitabına sponsor olarak hayata geçirilmesine olanak sağladı.
EVKAF'tan '57. Sayfa' kitabına destek... Kibrit: EVKAF daima yanımızda

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit tarafından kaleme alınan '57. Sayfa' şiir kitabına sponsor olarak hayata geçirilmesine olanak sağladı.  

Verilen desteklerden dolayı EVKAF Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret eden Kibrit, “Dernek olarak ne zaman başımız sıkışsa bizlere ilk el uzatan kurum Evkaf’tır. Bu nedenle derneğim ve şahsım adına İbrahim Benter’e çok teşekkür ediyorum” diyerek imzaladığı şiir kitabını Benter’e takdim etti.  

Başarısından dolayı Kibrit'i tebrik eden Benter ise Evkaf olarak tüm faaliyetlere destek vermeye hazır olduklarını yeniden belirterek, ileriki zamanlarda gerçekleşecek olan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. 

Bayramdan sonra KKTC genelindeki tüm kitapçılarda satılacak olan şiir kitabından elde edilen tüm gelir Kıbrıs Türk Ortopedik Ozürlüler Derneği’ne bağışlanacak. 

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