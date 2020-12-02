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Evkaf’tan Engelli Bireylere 2020’de 969 Bin Tl Katkı

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Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere 2020 yılında Aralık ayına kadar 969 bin TL katkı sağlandığını açıkladı. 
Evkaf’tan Engelli Bireylere 2020’de 969 Bin Tl Katkı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere 2020 yılında Aralık ayına kadar 969 bin TL katkı sağlandığını açıkladı. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısı ile bir rapor yayınlayarak engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

Evkaf’ın, engelli bireylere 2020 yılında Aralık ayına kadar 969 bin TL katkı sağladığı, 2019 yılında bu rakamın 798 bin TL olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, engelli desteklerine pandemi döneminde özellikle hassasiyet gösterdiği ve engellilerin süreçten olumsuz etkilenmemesi için çalıştığı belirtildi.

2020 yılında 509 bin TL’nin özel eğitim alanına, 231 bin TL engelli derneklerine, 229 bin TL de engelli bireylere tekerlekli sandalye, hasta yatağı, hasta bezi ve rampa gibi ekipman katkılarına harcandığı kaydedildi. 

Açıklamada, 2020 yılında 475 bin TL harcanarak özel eğitim gereksinimi olan bireylere destek olunduğu vurgulandı. 

Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören toplam 25 öğrencinin tüm okul masraflarının da Vakıflar İdaresi’nce karşılandığı belirtilen açıklamada, ayrıca birçok başka bireyin özel eğitim masraflarına da sponsor olunduğu kaydedildi.

Türkiye’de şampiyon olan Engelliler Spor Federasyonu’nun da ana destekçilerinden olan Evkaf’ın, takıma 66 bin TL katkıda bulunduğu ve 2020 sezonunda antrenman ve maçlarda kullanacakları eşofman takımlarını hediye ettiği belirtildi.

Pandemi sürecinde online eğitime geçildiği için Engelliler Dayanışma Derneği ve Kıbrıs İşitme Engelliler Vakfı aracılığıyla belirlenen engelli öğrencilere 34 bin TL bedelinde 30 tablet alındığı vurgulandı.
 
Engellilerle olan çalışmalara İyilik Gönüllüleri de öncülük etti ve pandemi sürecinde engelli vatandaşlara gıda yardımı, bez yardımı, mama yardımı gibi ihtiyaçların karşılandığı kaydedildi.
 
Evkaf açıklamasında, engelli bireylere 10 manuel tekerlekli sandalye yardımı için 96 bin 325 TL verilirken, 36 bin 850 TL karşılığında 10 rampa ve tadilat yardımları yapıldığı belirtildi.

Hasta yataklarına 59 bin 400 TL ve alınan hasta bezlerine 36 bin 485 TL maddi destek sağlandığı bildirilen açıklamada, Engelliler Dayanışma Derneği’nin hasta bezi almaları için her ay yapılan katkı bedellerinin toplamı 165 bin TL olduğu kaydedildi. 

Engelli bireylerin toplumsal yaşama kazandırılması adına Evkaf’ın yaptığı en önemli adımlardan birinin de kurum içerisine yapılan zemin kattaki engelli tuvaleti ve görme engellilerin ana giriş kapısından içeriye ulaşımını sağlamaları için sarı şerit monte edilmesi olduğu belirtildi. 

Açıklamada, başka kurumlardan gelen sarı şerit taleplerini de geri çevirmeyerek destek veren Vakıflar İdaresi’nin, sarı şerit uygulaması için desteğinmin süreceği bildirildi.

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