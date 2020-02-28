Evkaf'tan Hastaneye 1 Milyon TL bağış

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tamiri için 1 milyon TL bağışlıyor. Vakıflar yarın sabah 09.30'da hastane önünde basın açıklamasıyla kampanya başlatacak.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, yangında hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 Milyon TL bağışlanacağını duyurdu. Benter, yarın sabah 9.30’da hastane önünde bağış kampanyası başlatılacağını ve tüm halkın katkı koyabileceğini söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.