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Evkaf'tan Hastaneye 1 Milyon TL bağış

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Evkaf'tan Hastaneye 1 Milyon TL bağış
Evkaf'tan Hastaneye 1 Milyon TL bağış

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yangın nedeniyle ciddi hasar gören Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin tamiri için 1 milyon TL bağışlıyor. Vakıflar yarın sabah 09.30'da hastane önünde basın açıklamasıyla kampanya başlatacak.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, yangında hasar gören Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 Milyon TL bağışlanacağını duyurdu. Benter, yarın sabah 9.30’da hastane önünde bağış kampanyası başlatılacağını ve tüm halkın katkı koyabileceğini söyledi.

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