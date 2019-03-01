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Evlenme oranları düştü, boşanmalar arttı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı evlenme-boşanma istatistiklerine göre, evlenen çiftlerin sayısı önceki yıla kıyasla yüzde 2,9 azalırken, boşanan çiftlerin sayısı yüzde 10,9 arttı.
Evlenme oranları düştü, boşanmalar arttı

Evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında 553 bin 202 oldu.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında 142 bin 448 oldu.

Kaba evlenme hızının (her 1000 nüfus başına düşen evlenme sayısı) en yüksek olduğu il, binde 8,55 ile Kilis oldu. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,43 ile Gümüşhane oldu.

Kaba boşanma hızının 2018 yılında en yüksek olduğu il, binde 2,79 ile İzmir oldu. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,16 ile Hakkari oldu.

Boşanmaların %37,6'sı evliliğin ilk 5 yılı, %20,4'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

Ortalama ilk evlenme yaşı, 2018 yılında erkekler için 27,8, kadınlar için 24,8 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaş farkının en yüksek olduğu il 4,5 yaş ile Kars oldu.

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