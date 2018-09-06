Evlere sosyal medya baskınları: Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma çerçevesinde sosyal medya paylaşımlarında ‘örgüt propagandası’ yaptıkları iddia edilen 13 kişiyle ilgili gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi polisleri sabah kent merkeziyle Aliağa, Bergama, Torbalı ve Seferihisar ilçelerinde evlere baskın düzenledi. Baskınlar sonucu 11 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (İHA)
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